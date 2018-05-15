В России создадут министерство просвещения

Президент России Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства. Согласно ему, Минобрнауки разделят на два ведомства: министерство просвещения и министерство науки и высшего образования, сообщает «Интерфакс».

Министерство просвещения будет курировать школы и средние специальные учебные заведения; министерство науки и высшего образования станет отвечать за университеты и научные учреждения, а также заниматься развитием науки в стране.

Федеральное агентство по научным организациям (ФАНО), которое курировало Академию наук, Медведев предложил включить в структуру Министерства науки и высшего образования. Ранее о ликвидации ФАНО и разделении Минобрнауки на два ведомства со ссылкой на источник в парламенте сообщило РИА Новости.

Также, согласно президентскому указу, Минкомсвязи будет переименовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.