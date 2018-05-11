РИА Новости: Минобрнауки разделят на два министерства, ФАНО ликвидируют

РИА Новости
10:18, 11 мая 2018
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Министерство образования и науки будет разделено на два ведомства. Новому министерству науки передадут функции Федерального агентства научных организаций (ФАНО), которое будет ликвидировано.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.

Обновление. Депутат Олег Смолин заявил «Интерфаксу», что сферу образования в новом министерстве, вероятно, останется курировать Ольга Васильева, а науки — Григорий Трубников.

«Структура ФАНО должна быть ликвидирована, принято такое решение», — сказал собеседник агентства.

РИА Новости
10 мая глава ФАНО Михаил Котюков отчитался об утверждении кандидатур на должности руководителей 27 научных организаций, подведомственных агентству. Сообщалось, что выборы новых глав пройдут в институтах в ближайшее время.
Федеральное агентство научных организаций было создано в 2013 году в связи с реформой Российской академии наук. В частности, ФАНО было передано управление всем имуществом, принадлежащим РАН. Деятельность агентства вызвала значительную критику со стороны многих представителей научного сообщества. 
7 мая состоялась инаугурация Владимира Путина на четвертый президентский срок. Сразу после этого правительство РФ подало в отставку. В тот же день президент предложил переназначить Дмитрия Медведева премьер-министром страны. Госдума утвердила его кандидатуру 8 мая. Дмитрий Медведев еще не огласил полный состав и структуру нового правительства. На встрече с фракцией «Единой России» он лишь назвал имена кандидатов в вице-премьеры.
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