РИА Новости: Минобрнауки разделят на два министерства, ФАНО ликвидируют

Министерство образования и науки будет разделено на два ведомства. Новому министерству науки передадут функции Федерального агентства научных организаций (ФАНО), которое будет ликвидировано.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.

Обновление. Депутат Олег Смолин заявил «Интерфаксу», что сферу образования в новом министерстве, вероятно, останется курировать Ольга Васильева, а науки — Григорий Трубников.