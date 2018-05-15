Научный руководитель Путина отсудил у «Трансперенси» и журналистов 10 миллионов рублей

Meduza
13:15, 15 мая 2018
Надежный источник

Василеостровский суд Петербурга удовлетворил иск ректора Санкт-Петербургского Горного университета Владимира Литвиненко к «Трансперенси Интернешнл — Россия» и изданию «Деловой Петербург». Об этом сообщили «Медузе» юристы «Команды 29», представлявшие интересы «Трансперенси».

Литвиненко подал иск о защите чести и достоинства из-за расследования «Трансперенси» под названием «Миллиардер с горы», посвященного связи ректора Горного университета с элитным жилым комплексом «Васильевский квартал».

С ответчиков Литвиненко требовал в общей сложности 65 миллионов рублей, в том числе 10 миллионов рублей с сайта «Оффшорам-нет». Позднее иск к «Оффшорам-нет» был выделен в отдельное производство.

По решению суда, с «Трансперенси» должны взыскать пять миллионов рублей, с «Делового Петербурга» — четыре миллиона рублей. Еще один миллион рублей суд обязал выплатить журналистов «Делового Петербурга», работавших над материалом, из-за которого Литвиненко подал в суд.

Защита «Трансперенси» будет оспаривать решение суда в вышестоящей инстанции, сообщила «Команда 29».

Владимир Литвиненко, помимо прочего, известен тем, что в 1990-х годах был научным руководителем кандидатской диссертации Владимира Путина. В 2000, 2004, 2012 и 2018 годах Литвиненко возглавлял предвыборный штаб Путина в Петербурге.
В расследованиях «Трансперенси» и «Делового Петербурга» шла речь про элитный жилой комплекс «Васильевский квартал». По данным изданий, его построили близкие к Литвиненко структуры на землях, выделенных Горному университету администрацией Петербурга под учебные корпуса.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы