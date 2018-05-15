Научный руководитель Путина отсудил у «Трансперенси» и журналистов 10 миллионов рублей

Василеостровский суд Петербурга удовлетворил иск ректора Санкт-Петербургского Горного университета Владимира Литвиненко к «Трансперенси Интернешнл — Россия» и изданию «Деловой Петербург». Об этом сообщили «Медузе» юристы «Команды 29», представлявшие интересы «Трансперенси».

Литвиненко подал иск о защите чести и достоинства из-за расследования «Трансперенси» под названием «Миллиардер с горы», посвященного связи ректора Горного университета с элитным жилым комплексом «Васильевский квартал».

С ответчиков Литвиненко требовал в общей сложности 65 миллионов рублей, в том числе 10 миллионов рублей с сайта «Оффшорам-нет». Позднее иск к «Оффшорам-нет» был выделен в отдельное производство.

По решению суда, с «Трансперенси» должны взыскать пять миллионов рублей, с «Делового Петербурга» — четыре миллиона рублей. Еще один миллион рублей суд обязал выплатить журналистов «Делового Петербурга», работавших над материалом, из-за которого Литвиненко подал в суд.

Защита «Трансперенси» будет оспаривать решение суда в вышестоящей инстанции, сообщила «Команда 29».