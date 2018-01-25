Научный руководитель Путина подал в суд на «Трансперенси» из-за расследования «Миллиардер с горы»

Transparency International
15:39, 25 января 2018
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Ректор Горного университета в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко подал иск о защите чести и достоинства против «Трансперенси Интернешнл — Россия». Поводом для иска стало расследование «Трансперенси» под названием «Миллиардер с горы», посвященное связи Литвиненко с элитным жилым комплексом «Васильевский квартал».

Литвиненко требует признать не соответствующими действительности сведения, изложенные в расследовании. Как сообщает «Трансперенси», иск был подан 26 сентября 2017 года, но организация узнала о нем только 24 января.

Кроме «Трансперенси», Литвиненко также подал в суд на газету «Деловой Петербург» и сайт «Оффшорам-нет». «Деловой Петербург» рассказал о связи Литвиненко с жилым комплексом «Васильевский квартал» в ноябре 2016 года. С чем связан иск к «Оффшорам-нет», в «Трансперенси» затруднились ответить (поиск по сайту не выдает материалов про ректора Горного университета).

Общая сумма исковых требований Литвиненко — 65 миллионов рублей. 30 миллионов он рассчитывает получить от «Трансперенси Интернешнл — Россия», 20 миллионов — от «Делового Петербурга», пять миллионов — от трех журналистов этого издания, а 10 миллионов — от «Оффшорам-нет».

Transparency International
В расследованиях «Трансперенси» и «Делового Петербурга» идет речь про элитный жилой комплекс «Васильевский квартал». По данным изданий, его построили близкие к Литвиненко структуры на землях, выделенных Горному университету администрацией Петербурга под университетские корпуса.
Владимир Литвиненко стал ректором Горного университета в 1994 году. Он самый богатый руководитель вуза в России, его задекларированный доход в 2016 году составил 196 миллионов рублей.
Литвиненко известен как человек, под руководством которого в конце 1990-х годов защитил кандидатскую диссертацию Владимир Путин. Ректор Горного университета руководил предвыборными кампаниями Путина в Петербурге в 2000, 2004 и 2012 годах; в январе 2018 года Литвиненко в очередной раз был назначен начальником предвыборного штаба Путина в Петербурге.
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