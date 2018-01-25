Научный руководитель Путина подал в суд на «Трансперенси» из-за расследования «Миллиардер с горы»

Ректор Горного университета в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко подал иск о защите чести и достоинства против «Трансперенси Интернешнл — Россия». Поводом для иска стало расследование «Трансперенси» под названием «Миллиардер с горы», посвященное связи Литвиненко с элитным жилым комплексом «Васильевский квартал».

Литвиненко требует признать не соответствующими действительности сведения, изложенные в расследовании. Как сообщает «Трансперенси», иск был подан 26 сентября 2017 года, но организация узнала о нем только 24 января.

Кроме «Трансперенси», Литвиненко также подал в суд на газету «Деловой Петербург» и сайт «Оффшорам-нет». «Деловой Петербург» рассказал о связи Литвиненко с жилым комплексом «Васильевский квартал» в ноябре 2016 года. С чем связан иск к «Оффшорам-нет», в «Трансперенси» затруднились ответить (поиск по сайту не выдает материалов про ректора Горного университета).