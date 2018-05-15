Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини возглавил сборную Италии
Бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини возглавил сборную Италии. Об этом сообщает в твиттере итальянская Федерация футбола (FIGC).
Сообщается, что Манчини будет представлен в качестве главного тренера сборной Италии 15 мая. Условия его контракта не разглашаются.
Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale: presentazione ai Media domani, martedì 15 maggio, alle ore 12 presso il Centro tecnico federale di Coverciano. Info accrediti: https://t.co/6ALP7YhokR pic.twitter.com/wszXfKNmJF— FIGC (@FIGC) May 14, 2018
Ранее итальянская Gazzetta dello Sport сообщала, что Манчини подписал двухлетний контракт, согласно которому его заплата составит 2 миллиона евро в год.
«Зенит» объявил о досрочном расторжении контракта с Роберто Манчини 13 мая. В сообщении клуба отмечалось, что договор расторгнут по обоюдному согласию сторон, без выплат компенсаций.
Манчини возглавил «Зенит» перед сезоном 2017/2018, подписав двухлетний контракт. Под его руководством «Зенит» занял пятое место в чемпионате России и дошел до 1/8 финала Лиги Европы.