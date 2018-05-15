Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини возглавил сборную Италии

Бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини возглавил сборную Италии. Об этом сообщает в твиттере итальянская Федерация футбола (FIGC).

Сообщается, что Манчини будет представлен в качестве главного тренера сборной Италии 15 мая. Условия его контракта не разглашаются.

Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale: presentazione ai Media domani, martedì 15 maggio, alle ore 12 presso il Centro tecnico federale di Coverciano. Info accrediti: https://t.co/6ALP7YhokR pic.twitter.com/wszXfKNmJF — FIGC (@FIGC) May 14, 2018

Ранее итальянская Gazzetta dello Sport сообщала, что Манчини подписал двухлетний контракт, согласно которому его заплата составит 2 миллиона евро в год.