«Зенит» расторг контракт с Роберто Манчини
Руководство футбольного клуба «Зенит» объявило о досрочном расторжении контракта с главным тренером Роберто Манчини.
Соглашение с итальянским специалистом прекратит свое действие в понедельник, 14 мая. В воскресенье «Зенит» под его руководством проведет матч последнего тура чемпионата России против команды «СКА-Хабаровск».
В сообщении клуба подчеркивается, что договор расторгнут по обоюдному согласию сторон, без выплат каких-либо компенсаций.
Роберто Манчини возглавил «Зенит» перед сезоном 2017/2018. Контракт был расчитан на два года.
Под руководством Манчини питерский клуб провел 44 официальных матча, в которых была одержана 21 победа. В ходе сезона «Зенит» дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где проиграл «Лейпцигу», а в чемпионате России перед последним туром занимает пятое место.
Итальянские СМИ называют Манчини главным кандидатом на пост тренера сборной Италии.