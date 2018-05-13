«Зенит» расторг контракт с Роберто Манчини

Руководство футбольного клуба «Зенит» объявило о досрочном расторжении контракта с главным тренером Роберто Манчини.

Соглашение с итальянским специалистом прекратит свое действие в понедельник, 14 мая. В воскресенье «Зенит» под его руководством проведет матч последнего тура чемпионата России против команды «СКА-Хабаровск».

В сообщении клуба подчеркивается, что договор расторгнут по обоюдному согласию сторон, без выплат каких-либо компенсаций.