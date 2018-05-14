Суд отклонил жалобу Ходорковского на блокировку сайтов его проектов

МБХ медиа
17:03, 14 мая 2018
Надежный источник

Суд отклонил иск Михаила Ходорковского о признании незаконной блокировки сайтов «Ходорковский.ру», «Открытая Россия», «Вместопутина» и «МБХ медиа».

Иск был подан к Генпрокуратуре и Роскомнадзору. В суде представитель Генпрокуратуры утверждал, что все четыре проекта связаны, ссылаясь на материалы на сайте «Открытой России», а также на пункт «Проекты» на сайтах «Ходорковский.ру» и «Вместопутина.ру».

При этом юристы Роскомнадзора и Генпрокуратуры не смогли ответить на вопрос адвоката «Открытой России» Сергея Бадамшина, какие материалы с заблокированных сайтов нужно удалить, отмечает «МБХ медиа».

Роскомнадзор заблокировал сайт «Открытой России» в декабре 2017 года. Также ведомство внесло в «черный список» еще несколько сайтов, связанных с «Открытой Россией»: «Вместо Путина», «Ходорковский.ру», «Открытое право», «Команда „Открытой России“» и «Открытый университет». 
Генпрокуратура пояснила, что потребовала заблокировать сайты «нежелательных организаций». Закон, дающий ведомству такое право, приняли в ноябре 2017 года. До этого Генпрокуратура признала «нежелательными» британские организации Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia), но обещала, что на деятельности движения «Открытая Россия» это не отразится.
После блокировки редакция «Открытой России» продолжила работу; публикации стали появляться в соцсетях и мессенджерах. Кроме того, зеркало проекта «МБХ медиа» в феврале 2018 года разместила на своем предвыборном сайте Ксения Собчак, которая на тот момент являлась кандидатом в президенты России.
Под брендом «Открытой России» действуют правозащитное движение и медиа. Их основателем является бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский, который провел 10 лет в колонии по обвинению в мошенничестве. После освобождения из тюрьмы в 2013 году он уехал из России.

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