Мать фигуранта «пензенского дела» заявила, что адвокат скрывал от нее жалобы сына на пытки

Мать фигуранта «пензенского дела» Ильи Шакурского Елена Богатова подала в адвокатские комиссии Москвы и Пензы жалобу на Михаила Григоряна. Она просит привлечь его в дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики. Копия жалобы есть в распоряжении «Медиазоны».

В частности, Богатова утверждает, что Григорян не передавал ей слова сына о том, что силовики пытают его электрическим током. Также он убедил Шакурского признаться в участии в террористическом сообществе и делал публичные заявления о доказанности его вины, заявила Богатова.

Как отмечает «ОВД-Инфо», Григорян был единственным адвокатом в «пензенском деле», с которого сотрудники ФСБ не взяли подписку о неразглашении. О неправомерном давлении на Шакурского он публично не заявлял.