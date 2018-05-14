Мать фигуранта «пензенского дела» заявила, что адвокат скрывал от нее жалобы сына на пытки

Мать фигуранта «пензенского дела» Ильи Шакурского Елена Богатова подала в адвокатские комиссии Москвы и Пензы жалобу на Михаила Григоряна. Она просит привлечь его в дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики. Копия жалобы есть в распоряжении «Медиазоны».
В частности, Богатова утверждает, что Григорян не передавал ей слова сына о том, что силовики пытают его электрическим током. Также он убедил Шакурского признаться в участии в террористическом сообществе и делал публичные заявления о доказанности его вины, заявила Богатова.
Как отмечает «ОВД-Инфо», Григорян был единственным адвокатом в «пензенском деле», с которого сотрудники ФСБ не взяли подписку о неразглашении. О неправомерном давлении на Шакурского он публично не заявлял.
ФСБ возбудила уголовное дело против левых активистов из Пензы и Санкт-Петербурга в октябре 2017 года. По данным следствия, они состояли в террористической организации «Сеть» и планировали теракты во время президентских выборов и ЧМ-2018. Как подготовку к терактам следствие расценило в том числе увлечение обвиняемых страйкболом.
На данный момент в деле девять фигурантов. Илью Шакурского задержали одним из первых осенью 2017 года. Сначала он дал признательные показания, но позже через адвоката Анатолия Вахтерова заявил
, что они были получены под давлением; по словам Шакурского, его били и пытали током в СИЗО. О пытках также заявили двое других обвиняемых.
Мать Шакурского ранее сообщила
, что следователь предложил ей дать интервью телеканалу НТВ, пообещав, что ее сыну это «зачтется на суде». По ее словам, он требовал сказать журналистам, что Шакурский действительно состоит в террористическом сообществе «Сеть», и не упоминать, что обвиняемые вместе играли в страйкбол.
Фильм НТВ «Опасная сеть», посвященном «пензенскому делу», вышел в эфир 20 апреля. В нем Григорян высказал мнение
, что Шакурский прекрасно понимал, зачем его учили стрелять. «Здесь как бы осознание-то есть. Назвать это игрой в „Зарницу“? Думаю, все-таки не дети малые», — сказал он. В интервью «Русской службе Би-би-си» в марте 2018 года Григорян заявил
о серьезной доказательной базе следствия.