Мать фигуранта «пензенского дела» заявила, что адвокат скрывал от нее жалобы сына на пытки

Медиазона
19:19, 14 мая 2018
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Мать фигуранта «пензенского дела» Ильи Шакурского Елена Богатова подала в адвокатские комиссии Москвы и Пензы жалобу на Михаила Григоряна. Она просит привлечь его в дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики. Копия жалобы есть в распоряжении «Медиазоны».

В частности, Богатова утверждает, что Григорян не передавал ей слова сына о том, что силовики пытают его электрическим током. Также он убедил Шакурского признаться в участии в террористическом сообществе и делал публичные заявления о доказанности его вины, заявила Богатова.

Как отмечает «ОВД-Инфо», Григорян был единственным адвокатом в «пензенском деле», с которого сотрудники ФСБ не взяли подписку о неразглашении. О неправомерном давлении на Шакурского он публично не заявлял.

ФСБ возбудила уголовное дело против левых активистов из Пензы и Санкт-Петербурга в октябре 2017 года. По данным следствия, они состояли в террористической организации «Сеть» и планировали теракты во время президентских выборов и ЧМ-2018. Как подготовку к терактам следствие расценило в том числе увлечение обвиняемых страйкболом.
На данный момент в деле девять фигурантов. Илью Шакурского задержали одним из первых осенью 2017 года. Сначала он дал признательные показания, но позже через адвоката Анатолия Вахтерова заявил, что они были получены под давлением; по словам Шакурского, его били и пытали током в СИЗО. О пытках также заявили двое других обвиняемых.
Мать Шакурского ранее сообщила, что следователь предложил ей дать интервью телеканалу НТВ, пообещав, что ее сыну это «зачтется на суде». По ее словам, он требовал сказать журналистам, что Шакурский действительно состоит в террористическом сообществе «Сеть», и не упоминать, что обвиняемые вместе играли в страйкбол.
Фильм НТВ «Опасная сеть», посвященном «пензенскому делу», вышел в эфир 20 апреля. В нем Григорян высказал мнение, что Шакурский прекрасно понимал, зачем его учили стрелять. «Здесь как бы осознание-то есть. Назвать это игрой в „Зарницу“? Думаю, все-таки не дети малые», — сказал он. В интервью «Русской службе Би-би-си» в марте 2018 года Григорян заявил о серьезной доказательной базе следствия.

«Пензенское дело»

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