«Коммерсант»: администрация президента не нашла необходимости в законопроекте о регулировании соцсетей
В администрации президента РФ не видят необходимости принятия закона о регулировании соцсетей, сообщает «Коммерсант».
Законопроект, внесенный в Госдуму единороссами Сергеем Боярским и Андреем Альшевских, был принят в первом чтении 12 апреля.
11 мая истек срок приема поправок ко второму чтению законопроекта. Их, по словам депутатов, поступило немного, и рабочая группа для доработки закона еще не сформирована. По сведениям газеты, администрации президента законопроект не нужен «даже в исправленном виде».
Один из авторов проекта Сергей Боярский сказал «Ъ», что «должна быть создана рабочая группа по доработке законопроекта». Пока же депутат внес «несколько технических поправок, которые в основном касаются исправления падежей».