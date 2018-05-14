«Коммерсант»: администрация президента не нашла необходимости в законопроекте о регулировании соцсетей

11 мая истек срок приема поправок ко второму чтению законопроекта. Их, по словам депутатов, поступило немного, и рабочая группа для доработки закона еще не сформирована. По сведениям газеты, администрации президента законопроект не нужен «даже в исправленном виде».

Законопроект, внесенный в Госдуму единороссами Сергеем Боярским и Андреем Альшевских, был принят в первом чтении 12 апреля.

В администрации президента РФ не видят необходимости принятия закона о регулировании соцсетей, сообщает «Коммерсант».

Один из авторов проекта Сергей Боярский сказал «Ъ», что «должна быть создана рабочая группа по доработке законопроекта». Пока же депутат внес «несколько технических поправок, которые в основном касаются исправления падежей».

Законопроект о регулировании соцсетей был внесен в Госдуму еще летом 2017 года, но к его первой редакции возникли претензии у юридического управления Кремля.

В новой редакции документ обязывает все соцсети открыть представительства в России и идентифицировать пользователей по номеру телефона. Помимо недостоверной информации соцсети должны будут удалять противозаконный контент и следить, чтобы пользователи не публиковали посты, содержащие «порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань».