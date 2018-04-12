Госдума приняла в первом чтении законопроект об удалении недостоверной информации из соцсетей

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который вводит дополнительные обязанности для владельцев соцсетей, обязывая их, в частности, удалять недостоверную информацию по требованию уполномоченных госорганов. За документ проголосовал 301 депутат, против — 10, двое воздержались. Трансляция заседания ведется на сайте Думы.

Один из авторов законопроекта депутат Сергей Боярский заметил, что соцсети уже удаляют информацию по жалобам пользователей. «Но по сути это делается в добровольном порядке. Наш законопроект обязывает владельцев публичной сети вести реестр обращений пользователей», — пояснил он.

Другие депутаты заметили, что в документе четко не прописаны понятия «публичная социальная сеть» и «оператор социальной сети». Боярский ответил, что такими соцсетями предложено считать ресурсы с посещаемостью более 100 тысяч человек в сутки, но эту норму можно пересмотреть ко второму чтению.