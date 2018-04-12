Госдума приняла в первом чтении законопроект об удалении недостоверной информации из соцсетей
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который вводит дополнительные обязанности для владельцев соцсетей, обязывая их, в частности, удалять недостоверную информацию по требованию уполномоченных госорганов. За документ проголосовал 301 депутат, против — 10, двое воздержались. Трансляция заседания ведется на сайте Думы.
Один из авторов законопроекта депутат Сергей Боярский заметил, что соцсети уже удаляют информацию по жалобам пользователей. «Но по сути это делается в добровольном порядке. Наш законопроект обязывает владельцев публичной сети вести реестр обращений пользователей», — пояснил он.
Другие депутаты заметили, что в документе четко не прописаны понятия «публичная социальная сеть» и «оператор социальной сети». Боярский ответил, что такими соцсетями предложено считать ресурсы с посещаемостью более 100 тысяч человек в сутки, но эту норму можно пересмотреть ко второму чтению.
«Волны фейков, связанных с кемеровской трагедией, исходили из социальных сетей и мессенджеров. Зарегистрированные СМИ не поддались эмоциям и, в целом, транслировали более выверенную картину», — заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.