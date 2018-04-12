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Госдума приняла в первом чтении законопроект об удалении недостоверной информации из соцсетей

Государственная дума России
10:51, 12 апреля 2018
Надежный источник

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который вводит дополнительные обязанности для владельцев соцсетей, обязывая их, в частности, удалять недостоверную информацию по требованию уполномоченных госорганов. За документ проголосовал 301 депутат, против — 10, двое воздержались. Трансляция заседания ведется на сайте Думы.

Один из авторов законопроекта депутат Сергей Боярский заметил, что соцсети уже удаляют информацию по жалобам пользователей. «Но по сути это делается в добровольном порядке. Наш законопроект обязывает владельцев публичной сети вести реестр обращений пользователей», — пояснил он.

Другие депутаты заметили, что в документе четко не прописаны понятия «публичная социальная сеть» и «оператор социальной сети». Боярский ответил, что такими соцсетями предложено считать ресурсы с посещаемостью более 100 тысяч человек в сутки, но эту норму можно пересмотреть ко второму чтению.

«Волны фейков, связанных с кемеровской трагедией, исходили из социальных сетей и мессенджеров. Зарегистрированные СМИ не поддались эмоциям и, в целом, транслировали более выверенную картину», — заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Государственная дума России
Поддержанный документ является уже второй редакцией законопроекта о соцсетях — первая была внесена в Думу летом 2017 года, но к ней, по информации «Коммерсанта», возникли претензии у юридического управления Кремля.
В новой редакции документ обязывает все соцсети открыть представительства в России и идентифицировать пользователей по номеру телефона. Помимо недостоверной информации соцсети должны будут удалять противозаконный контент и следить, чтобы пользователи не публиковали посты, содержащие «порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань».

Подробнее об этом законопроекте

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