Роскомнадзор снял блокировку IP-адресов Alibaba

Роскомнадзор
10:40, 13 мая 2018
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Роскомнадзор сообщил о снятии блокировки с подсети компании Alibaba, в которую входят 8,2 тысячи IP-адресов. Ведомство утверждает, что IP-адреса Telegram в этой подсети «полностью установлены и блокируются».

Подсеть разблокирована с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов.

Роскомнадзор
Роскомнадзор пытается заблокировать мессенджер Telegram с 16 апреля. Чтобы закрыть к нему доступ, в реестр запрещенных сайтов были внесены около 20 миллионов IP-адресов Google, Amazon и других хостинг-провайдеров. В результате пострадали многие сторонние сервисы и сайты.
Решение о блокировке Telegram в России принято в связи с тем, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

Как Роскомнадзор блокирует Telegram

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