Роскомнадзор снял блокировку IP-адресов Alibaba

Роскомнадзор сообщил о снятии блокировки с подсети компании Alibaba, в которую входят 8,2 тысячи IP-адресов. Ведомство утверждает, что IP-адреса Telegram в этой подсети «полностью установлены и блокируются».

Роскомнадзор пытается заблокировать мессенджер Telegram с 16 апреля. Чтобы закрыть к нему доступ, в реестр запрещенных сайтов были внесены около 20 миллионов IP-адресов Google, Amazon и других хостинг-провайдеров. В результате пострадали многие сторонние сервисы и сайты.

Решение о блокировке Telegram в России принято в связи с тем, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.