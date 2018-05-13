На «Евровидении» победила певица из Израиля

Благодаря победе Нетты в 2019 году «Евровидение» пройдет в Израиле.

От России на «Евровидении» участвовала певица Юлия Самойлова. По итогам выступления в полуфинале ей не удалось попасть в финал конкурса.

Для Израиля победа стала четвертой за историю участия в «Евровидении». Предыдущий раз страна побеждала в конкурсе в 1998 году, тогда ее представляла певица Дана Интернешнл.