На «Евровидении» победила певица из Израиля

Евровидение
06:39, 13 мая 2018
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Израильская певица Нетта заняла первое место в финале конкурса «Евровидение», состоявшегося вечером 12 мая в Лиссабоне.

По итогам голосования израильтянка, исполнившая песню «Toy», набрала 529 баллов. Второе место заняла представительница Кипра Элени Фурейра (436 баллов), третье — австриец Сезар Сэмпсон (342 балла).

Благодаря победе Нетты в 2019 году «Евровидение» пройдет в Израиле.

От России на «Евровидении» участвовала певица Юлия Самойлова. По итогам выступления в полуфинале ей не удалось попасть в финал конкурса.
Для Израиля победа стала четвертой за историю участия в «Евровидении». Предыдущий раз страна побеждала в конкурсе в 1998 году, тогда ее представляла певица Дана Интернешнл.
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