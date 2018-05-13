На «Евровидении» победила певица из Израиля
Израильская певица Нетта заняла первое место в финале конкурса «Евровидение», состоявшегося вечером 12 мая в Лиссабоне.
.@NettaBarzilai has just accepted her #Eurovision trophy! Don't forget that you can listen to all the competing songs here: https://t.co/E78AQU0LmP pic.twitter.com/JIwZSz6K9G— Eurovision (@Eurovision) May 12, 2018
По итогам голосования израильтянка, исполнившая песню «Toy», набрала 529 баллов. Второе место заняла представительница Кипра Элени Фурейра (436 баллов), третье — австриец Сезар Сэмпсон (342 балла).
Благодаря победе Нетты в 2019 году «Евровидение» пройдет в Израиле.
От России на «Евровидении» участвовала певица Юлия Самойлова. По итогам выступления в полуфинале ей не удалось попасть в финал конкурса.
Для Израиля победа стала четвертой за историю участия в «Евровидении». Предыдущий раз страна побеждала в конкурсе в 1998 году, тогда ее представляла певица Дана Интернешнл.