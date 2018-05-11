На Алексея Малобродского снова надели наручники в больнице. Его собираются вернуть в СИЗО

Эхо Москвы
14:30, 11 мая 2018
Надежный источник

На бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, который находится в тяжелом состоянии в реанимации, снова надели наручники. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» сообщила его адвокат Ксения Карпинская.

По словам адвоката, работники ФСИН ссылаются на инструкцию, согласно которой арестант за пределами СИЗО должен быть закован в наручники.

Председатель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов утром 11 мая сообщил, что Малобродского перестали приковывать в больнице к кровати наручниками. По словам Федотова, наручники сняли после того, как он поговорил с начальником управления МВД по Москве Олегом Барановым.

Заместитель главы московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева рассказала, в свою очередь, что Малобродскому не оказывают в больнице необходимой медицинской помощи. Более того, по данным ОНК, решается вопрос о возвращении Малобродского в СИЗО.

Агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на неназванный источник, что у Малобродского диагностировали кардиопатологию, из-за которой ему надо находиться в реанимации еще несколько дней.

Алексей Малобродский проходит обвиняемым по делу «Седьмой студии», фигурантам которого инкриминируют хищение бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа». Бывший гендиректор «Гоголь-центра» с июня 2017 года находится под стражей.
Защита Малобродского неоднократно просила суд перевести его под домашний арест, учитывая состояния его здоровья. В апреле-мае 2018 года с такими ходатайствами также обратилось следствие. Суд отклонил первое ходатайство СК и отказался рассматривать повторное.
На заседании суда 10 мая Малобродскому стало плохо, лечащий врач сообщил, что у обвиняемого подозрение на инфаркт и острая сердечная недостаточность. Малобродского госпитализировали в 20-ю больницу Москвы.
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