Алексея Малобродского перестали приковывать к кровати в больнице. Он остается в реанимации в тяжелом состоянии

ТАСС
07:47, 11 мая 2018
Надежный источник

С бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского сняли наручники, которыми он был прикован к кровати в больнице. Об этом сообщил председатель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.

По словам Федотова, наручники сняли после того, как он ночью поговорил с начальником управления МВД по Москве Олегом Барановым.

Малобродский находится в реанимации 20-й больницы в тяжелом состоянии.

Федотов поблагодарил членов ОНК Москвы, которые в ходе посещения Малобродского в больнице обратили внимание на то, что бывший гендиректор «Гоголь-центра» прикован наручниками к кровати.

ТАСС
Алексей Малобродский, обвиняемый в хищении бюджетных средств по делу «Седьмой студии», находится под стражей с июня 2017 года. В апреле-мае 2018-го Следственный комитет дважды просил суд перевести Малобродского под домашний арест: первое ходатайство было отклонено, а второе суд отказался рассматривать.
На заседании суда 10 мая бывшему гендиректору «Гоголь-центра» стало плохо. Его лечащий врач сообщил, что у Малобродского подозрение на инфаркт и острая сердечная недостаточность. В суд вызвали скорую помощь. В больницу Малобродского отвезли примерно три часа спустя.
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