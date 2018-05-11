Алексея Малобродского перестали приковывать к кровати в больнице. Он остается в реанимации в тяжелом состоянии

С бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского сняли наручники, которыми он был прикован к кровати в больнице. Об этом сообщил председатель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.

По словам Федотова, наручники сняли после того, как он ночью поговорил с начальником управления МВД по Москве Олегом Барановым.

Малобродский находится в реанимации 20-й больницы в тяжелом состоянии.