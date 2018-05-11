Алексея Малобродского перестали приковывать к кровати в больнице. Он остается в реанимации в тяжелом состоянии
С бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского сняли наручники, которыми он был прикован к кровати в больнице. Об этом сообщил председатель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.
По словам Федотова, наручники сняли после того, как он ночью поговорил с начальником управления МВД по Москве Олегом Барановым.
Малобродский находится в реанимации 20-й больницы в тяжелом состоянии.
Федотов поблагодарил членов ОНК Москвы, которые в ходе посещения Малобродского в больнице обратили внимание на то, что бывший гендиректор «Гоголь-центра» прикован наручниками к кровати.
Алексей Малобродский, обвиняемый в хищении бюджетных средств по делу «Седьмой студии», находится под стражей с июня 2017 года. В апреле-мае 2018-го Следственный комитет дважды просил суд перевести Малобродского под домашний арест: первое ходатайство было отклонено, а второе суд отказался рассматривать.
На заседании суда 10 мая бывшему гендиректору «Гоголь-центра» стало плохо. Его лечащий врач сообщил, что у Малобродского подозрение на инфаркт и острая сердечная недостаточность. В суд вызвали скорую помощь. В больницу Малобродского отвезли примерно три часа спустя.