Google пообещал предупреждать людей, что они говорят по телефону с роботом
Людей, которые будут отвечать на телефонные звонки голосового помощника Google, будут предупреждать, что они говорят с роботом. Об этом представители Google сообщили изданию The Verge.
«Мы делаем эту функцию со встроенным предупреждением. <…> То, что мы показали на конференции I/O, — демонстрация технологии, и мы рады использовать отзывы при создании продукта», — заявили в компании.
«Мы понимаем и ценим дискуссию вокруг Google Duplex. Как мы говорили с самого начала, в технологиях важна прозрачность», — заявил представитель Google (англ. яз.).
В мае на конференции I/O глава Google Сундар Пичаи продемонстрировал новую функцию голосового помощника, которая позволяет пользователю попросить программу записать его в парикмахерскую или позвонить в ресторан.
Судя по представленной на конференции аудиозаписи тестового разговора, сотрудница парикмахерской не поняла, что с ней говорит не человек, а робот. Демонстрация программы вызвала беспокойство у ряда критиков.