Google пообещал предупреждать людей, что они говорят по телефону с роботом

Людей, которые будут отвечать на телефонные звонки голосового помощника Google, будут предупреждать, что они говорят с роботом. Об этом представители Google сообщили изданию The Verge.

«Мы делаем эту функцию со встроенным предупреждением. <…> То, что мы показали на конференции I/O, — демонстрация технологии, и мы рады использовать отзывы при создании продукта», — заявили в компании.