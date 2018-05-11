Google пообещал предупреждать людей, что они говорят по телефону с роботом

The Verge
14:59, 11 мая 2018
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Людей, которые будут отвечать на телефонные звонки голосового помощника Google, будут предупреждать, что они говорят с роботом. Об этом представители Google сообщили изданию The Verge.

«Мы делаем эту функцию со встроенным предупреждением. <…> То, что мы показали на конференции I/O, — демонстрация технологии, и мы рады использовать отзывы при создании продукта», — заявили в компании.

«Мы понимаем и ценим дискуссию вокруг Google Duplex. Как мы говорили с самого начала, в технологиях важна прозрачность», — заявил представитель Google (англ. яз.).

The Verge
В мае на конференции I/O глава Google Сундар Пичаи продемонстрировал новую функцию голосового помощника, которая позволяет пользователю попросить программу записать его в парикмахерскую или позвонить в ресторан. 
Судя по представленной на конференции аудиозаписи тестового разговора, сотрудница парикмахерской не поняла, что с ней говорит не человек, а робот. Демонстрация программы вызвала беспокойство у ряда критиков.
Голосовой помощник Google научился звонить в парикмахерские
Meduza

Конференция I/O 2018 года

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