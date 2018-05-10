«Ведомости»: Аркадию Дворковичу предложили возглавить фонд «Сколково»

Ведомости
05:49, 10 мая 2018
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Исполняющему обязанности вице-премьера Аркадию Дворковичу предложено возглавить фонд «Сколково», пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников, среди которых сотрудник аппарата правительства.

Имени Дворковича не оказалось среди кандидатов в вице-премьеры, которых публично назвал Дмитрий Медведев, после того, как вновь возглавил правительство.

По данным источников «Ведомостей», предложение возглавить фонд «Сколково» Дворкович получил от Медведева.

С момента создания фонда его бессменным президентом является владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг. Он также занимает пост сопредседателя совета фонда. Конкретная должность, которую может занять Дворкович в «Сколково», пока не обсуждалась, сообщил один из источников издания.

Смена руководителя «Сколково», предположили собеседники газеты, могла потребоваться из-за того, что Вексельберг в апреле попал в санкционный список США. На Дворковича санкции не распространяются.

Представитель Дворковича отказался от комментариев, представитель Вексельберга говорит, что ему ничего не известно о возможности изменения статуса предпринимателя в «Сколково». А представитель фонда «Сколково» сказал, что ему не известно о возможном назначении Дворковича. У опрошенных «Ведомостями» членов совета фонда тоже нет такой информации.

Ведомости
Аркадий Дворкович занимал пост вице-премьера с мая 2012 года. 7 мая после начала четвертого президентского срока Владимира Путина правительство, как этого требуют российские законы, ушло в отставку. Медведев был вновь назначен на пост премьер-министра, формирование нового кабинета он пока не завершил.
Инновационный центр «Сколково» и фонд его развития были созданы в 2010 году, когда Дмитрий Медведев занимал пост президента, а Аркадий Дворкович был его помощником. Дворкович считается одним из авторов идеи создания «Сколково» и входит в попечительский совет этой организации.

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