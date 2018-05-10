«Ведомости»: Аркадию Дворковичу предложили возглавить фонд «Сколково»

Исполняющему обязанности вице-премьера Аркадию Дворковичу предложено возглавить фонд «Сколково», пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников, среди которых сотрудник аппарата правительства.

Имени Дворковича не оказалось среди кандидатов в вице-премьеры, которых публично назвал Дмитрий Медведев, после того, как вновь возглавил правительство.

По данным источников «Ведомостей», предложение возглавить фонд «Сколково» Дворкович получил от Медведева.

С момента создания фонда его бессменным президентом является владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг. Он также занимает пост сопредседателя совета фонда. Конкретная должность, которую может занять Дворкович в «Сколково», пока не обсуждалась, сообщил один из источников издания.

Смена руководителя «Сколково», предположили собеседники газеты, могла потребоваться из-за того, что Вексельберг в апреле попал в санкционный список США. На Дворковича санкции не распространяются.