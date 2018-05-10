Российский «Ашан» перестанет делать ставку на дешевые товары

Ведомости
07:55, 10 мая 2018
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Российская сеть «Ашан» сменит коммерческую модель и перестанет позиционировать себя как дискаунтер с упором на дешевые товары. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» гендиректор «Ашан ритейл Россия» Франсуа Реми.

Ритейлер, по его словам, намерен значительно расширить ассортимент товаров в среднем и премиальном сегменте. При этом Реми подчеркнул, что даже премиальные товары «Ашан» планирует продавать дешевле, чем конкуренты.

Новая модель уже тестируется в трех магазинах, пишут «Ведомости», в том числе в «Ашане» в торговом центре «Авиапарк» в Москве.

Сеть позиционировалась в основном как дискаунтер с упором на дешевые товары, объяснил Реми: «У нас они называются товарами первой трети ассортимента. Задача сейчас — дать клиентам более полное предложение, особенно во второй и третьей трети ассортимента, т. е. в среднем и премиум-сегменте». 

Ведомости
В сеть «Ашан» входят более 300 магазинов по всей России разного формата — от гипермаркета до «магазина у дома». Первый магазин «Ашан» в России был открыт в 2002 году.
В 2017 году доля рынка «Ашан» в России сократилась, по данным Infoline, на которые ссылаются «Ведомости», с 2,9 до 2,2%. Гендиректор «Ашан ритейл Россия» Франсуа Реми признал сокращение доли, но не стал уточнять подробности.
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