Российский «Ашан» перестанет делать ставку на дешевые товары

Российская сеть «Ашан» сменит коммерческую модель и перестанет позиционировать себя как дискаунтер с упором на дешевые товары. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» гендиректор «Ашан ритейл Россия» Франсуа Реми.

Ритейлер, по его словам, намерен значительно расширить ассортимент товаров в среднем и премиальном сегменте. При этом Реми подчеркнул, что даже премиальные товары «Ашан» планирует продавать дешевле, чем конкуренты.

Новая модель уже тестируется в трех магазинах, пишут «Ведомости», в том числе в «Ашане» в торговом центре «Авиапарк» в Москве.