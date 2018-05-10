Российский «Ашан» перестанет делать ставку на дешевые товары
Российская сеть «Ашан» сменит коммерческую модель и перестанет позиционировать себя как дискаунтер с упором на дешевые товары. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» гендиректор «Ашан ритейл Россия» Франсуа Реми.
Ритейлер, по его словам, намерен значительно расширить ассортимент товаров в среднем и премиальном сегменте. При этом Реми подчеркнул, что даже премиальные товары «Ашан» планирует продавать дешевле, чем конкуренты.
Новая модель уже тестируется в трех магазинах, пишут «Ведомости», в том числе в «Ашане» в торговом центре «Авиапарк» в Москве.
Сеть позиционировалась в основном как дискаунтер с упором на дешевые товары, объяснил Реми: «У нас они называются товарами первой трети ассортимента. Задача сейчас — дать клиентам более полное предложение, особенно во второй и третьей трети ассортимента, т. е. в среднем и премиум-сегменте».