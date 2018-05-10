Новые санкции США связали с военным сотрудничеством России с Ираном, Сирией и КНДР

Новые санкции США против российских военных структур и компаний были введены из-за их сотрудничества с Ираном, Сирией и КНДР, нарушающего законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на военно-дипломатические источники.

По данным издания, 183-й зенитный ракетный полк и 11-й учебный центр зенитных ракетных войск оказались в черном списке США из-за подготовки сирийских и иранских расчетов ПВО. Конструкторское бюро приборостроения подверглось санкциям за поставку в Сирию ПВО «Панцирь-С1».

Концерн «БАРЛ» заподозрили в поставках оборудования для космических спутников-разведчиков Минобороны КНДР, а 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны обвинили в участии в северокорейской космической программе, в частности, разработке спецоборудования для кодирования спутниковых сигналов.