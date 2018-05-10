Новые санкции США связали с военным сотрудничеством России с Ираном, Сирией и КНДР

Коммерсант
07:34, 10 мая 2018
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Новые санкции США против российских военных структур и компаний были введены из-за их сотрудничества с Ираном, Сирией и КНДР, нарушающего законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на военно-дипломатические источники.

По данным издания, 183-й зенитный ракетный полк и 11-й учебный центр зенитных ракетных войск оказались в черном списке США из-за подготовки сирийских и иранских расчетов ПВО. Конструкторское бюро приборостроения подверглось санкциям за поставку в Сирию ПВО «Панцирь-С1».

Концерн «БАРЛ» заподозрили в поставках оборудования для космических спутников-разведчиков Минобороны КНДР, а 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны обвинили в участии в северокорейской космической программе, в частности, разработке спецоборудования для кодирования спутниковых сигналов. 

По словам высокопоставленного военно-дипломатического источника «Ъ», объявленные в среду санкции «по сути своей ничтожны» и «не возымеют желаемого эффекта»: «Громкое заявление, за которым ничего не стоит — американский закон не имеет силы на российской земле. Но обвинения звучат громко, как и все в стиле нынешней администрации США».

Коммерсант
О введении санкций против шести российских организаций Госдепартамент США объявил 9 мая. В списке также оказались граждане и организации из Китая, Ирана, Сирии, Египта, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Дополнительных разъяснений, на каком основании эти организации были включены в санкционный список, в Госдепе не предоставили.
Из российских структур в список попали 11-й учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, Научно-производственный концерн «БАРЛ», а также Главное управление Генерального штаба ВС РФ (бывшее ГРУ). Главное управление уже ранее находилось под санкциями.
В МИД РФ новые санкции оценили как «банальное желание посчитаться за фиаско ракетной атаки против Сирии в нарушение международного права». Речь идет о совместной авиаударе США, Великобритании и Франции по Сирии 14 апреля, нанесенном в ответ на предполагаемую химическую атаку в Думе.
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