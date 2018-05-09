США ввели санкции против российских военных структур. МИД назвал это попыткой отыграться за неудачу при ударе по Сирии

Федеральный реестр США
17:45, 9 мая 2018
Надежный источник

Госдепартамент США объявил о введении санкций против ряда российских военных структур, подозреваемых в нарушении американского закона о нераспространении оружия массового поражения. Соотвествующий документ опубликован в Федеральном реестре США.

В список попали шесть российских организаций: учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, Научно-производственный концерн «БАРЛ», а также Главное управление Генерального штаба ВС РФ (бывшее ГРУ), которое, как отмечает ТАСС, уже находится под санкциями.

Наряду с российскими структурами, в санкционный список попали люди и организации из Китая, Ирана, Сирии, Египта, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Государственным структурам США запрещено заключать контракты с фигурантами санкционного списка и продавать им военное оборудование и технологии. Санкции будут действовать два года.

Обновление. МИД России назвал санкции попыткой «посчитаться за фиаско» при проведении ракетной атаки по Сирии.
Закон, по которому введены санкции, предусматривает наказание для иностранных юридических и физических лиц за продажу или покупку у Ирана, Сирии и Северной Кореи оборудования и технологий, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения. Днем ранее по этому закону были введены новые санкции против предприятия «Рособоронэкспорт».
США постоянно расширяют санкции против России с момента присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины в 2014 году. В апреля Минфин США объявил о введении санкций против 24 россиян из «кремлевского списка», а также нескольких российских компаний. Вскоре в Госдуму был внесен законопроект об ответных санкциях против США.
США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в Думе. По данным Минобороны России, западные страны выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых была сбита. Президент США Дональд Трамп заявил, что все ракеты союзников достигли целей.

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