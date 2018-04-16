Трамп заявил, что все выпущенные по Сирии ракеты достигли цели. Россия сообщила о перехвате большинства из них

Ни одна из более чем 100 ракет, которые США и их союзники выпустили по Сирии, не была сбита, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Более 100 ракет было выпущено, они не сбили ни одну. <… > Вы слышали, что они сбили 40 ракет или 15 ракет, но нет, каждая ракета достигла цели», — цитирует Трампа «Интерфакс».