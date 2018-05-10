Максим Шевченко ушел из Совета по правам человека, который отказался обсуждать избиения участников акции 5 мая

Эхо Москвы
17:03, 10 мая 2018
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Журналист Максим Шевченко объявил о выходе из Совета по правам человека при президенте РФ из-за того, что его призыв открыто обсудить нападения на участников акции протеста 5 мая в Москве был проигнорирован. Соответствующее заявление он сделал в эфире «Эха Москвы».

Шевченко пояснил, что многие члены СПЧ поддержали его предложение, однако «все свелось к закрытому обмену документами». По его мнению, в выполнении советом возложенных на него президентом поручений не заинтересована «курирующая» его бюрократия.

«Мы пытались сделать много важного. На самом деле ничего не сделано вообще», — сказал Шевченко о деятельности совета, добавив, что с годами она превратилась в «закрытую бюрократическую процедуру».

«Я совершенно не солидаризируюсь с Навальным, с его политическими призывами, но избиение москвичей какими-то бандитами в центре Москвы и слова Пескова о том, что Кремль никаких обращений не получал, говорят о том, что это открытый и сознательный саботаж <…>. Я не хочу участвовать в этом спектакле», — заявил Максим Шевченко.

«Я считаю, что публичные массовые аресты, жестокие и избиения неизвестными вооруженными формированиями в центре российской столицы граждан требуют открытого резонансного заседания с привлечением силовиков, пострадавших, журналистов (в том числе избитых журналистов), представителей так называемых казаков», — заявил Шевченко.

Эхо Москвы
5 мая на протестной акции «Он нам не царь» на Пушкинской площади в Москве произошли столкновения между демонстрантами и людьми в казачьей форме. «Казаки» били протестующих, в том числе нагайками. Полицейские, которые были на площади и активно задерживали демонстрантов, на это никак не реагировали.

«Казаки» на акции «Он нам не царь» в Москве

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