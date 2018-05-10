Максим Шевченко ушел из Совета по правам человека, который отказался обсуждать избиения участников акции 5 мая

Журналист Максим Шевченко объявил о выходе из Совета по правам человека при президенте РФ из-за того, что его призыв открыто обсудить нападения на участников акции протеста 5 мая в Москве был проигнорирован. Соответствующее заявление он сделал в эфире «Эха Москвы».

Шевченко пояснил, что многие члены СПЧ поддержали его предложение, однако «все свелось к закрытому обмену документами». По его мнению, в выполнении советом возложенных на него президентом поручений не заинтересована «курирующая» его бюрократия.

«Мы пытались сделать много важного. На самом деле ничего не сделано вообще», — сказал Шевченко о деятельности совета, добавив, что с годами она превратилась в «закрытую бюрократическую процедуру».

«Я совершенно не солидаризируюсь с Навальным, с его политическими призывами, но избиение москвичей какими-то бандитами в центре Москвы и слова Пескова о том, что Кремль никаких обращений не получал, говорят о том, что это открытый и сознательный саботаж <…>. Я не хочу участвовать в этом спектакле», — заявил Максим Шевченко.