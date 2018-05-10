Израиль и Иран обменялись авиаударами

Haaretz
06:04, 10 мая 2018
Надежный источник

Армия обороны Израиля выпустила десятки ракет в ночь на 10 мая по иранским позициям в Сирии, сообщает Haaretz.

Как заявили представители ЦАХАЛ, авиаудар был проведен в ответ на обстрел израильских военных на Голанских высотах. Иранскими силами были выпущены 20 ракет, часть из них была перехвачена системами противоракетной обороны Израиля.

В осуществлении авиаудара со стороны Сирии Израиль напрямую обвинил военное подразделение «Кодс» Корпуса стражей Исламской революции и его командира Касема Сулеймани.

По данным агентства SANA, в результате израильского обстрела на территории Сирии была уничтожена одна радиолокационная станция. Остальные удары были отражены сирийскими ПВО.

Информации о жертвах и пострадавших среди военных и мирного населения с обеих сторон не поступало.

Накануне Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по военной базе в пригороде Дамаска. В результате погибли двое мирных жителей.
Ранее газета Jerusalem Post сообщала, что Израиль готовится к ракетному обстрелу со стороны шиитских группировок в Сирии, спонсируемых Ираном. По данным израильской разведки, Иран разрабатывает план ракетного удара по Израилю.
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