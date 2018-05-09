Сирия обвинила Израиль в ракетном ударе по пригороду Дамаска

Израильские военные нанесли ракетный удар по пригороду Дамаска, сообщили сирийское государственное агентство SANA и канал RT со ссылкой на сирийских военных.

Удар был нанесен по военной базе в городе Аль-Кисва, который расположен к югу от Дамаска, пишет Reuters. Вечером 8 мая сообщалось о взрывах в этом районе. По данным SANA и RT, сирийским ПВО удалось сбить две израильские ракеты.

صور ملتقطة لحظة إسقاط دفاعاتنا الجوية لصاروخين إسرائيليين في منطقة الكسوة الوكالة العربية السورية للأنباء

В результате удара погибли двое мирных жителей, утверждает SANA со ссылкой на источник в медицинских кругах. По данным находящегося в Великобритании «Центра по мониторингу прав человека в Сирии», из-за атаки погибли девять человек, сообщает канал Al-Arabiya.

Армия обороны Израиля отказалась комментировать информацию о ракетном ударе, пишет Reuters.