Игорь Востриков заявил, что семьи погибших при пожаре в «Зимней вишне» не получили компенсаций от совладельца ТЦ

ТАСС
18:24, 10 мая 2018
Надежный источник

Семьи погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово не получили компенсаций от совладельца ТЦ Дениса Штенгелова. Об этом заявил кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший семью во время пожара.

«Никому из пострадавших на счет не приходили деньги от собственника Штенгелова или каких-то его компаний. Все деньги пришли с назначением платежа из резервного фонда области», — цитирует Вострикова ТАСС.

В департаменте социальной защиты населения Кемеровской области РИА Новости заявили, что семьи погибших получили деньги от совладельца ТЦ. По данным чиновников, выплаты завершились 10 мая, за каждого погибшего его семья получила по миллиону рублей от правительства РФ и Кемеровской области, а также три миллиона от совладельца «Зимней вишни».

По данным «Коммерсанта», Востриков также заявил, что деньги для выплат пострадавшим при пожаре удерживали у бюджетников в виде однодневного заработка. Источник в администрации Кемеровской области заявил «Коммерсанту», что работники обладминистрации и облсовета действительно перечисляли однодневный заработок для пострадавших, но им было «не жалко». В пресс-службе обладминистрации заявили, что местные жители добровольно перечисляли свои однодневные заработки для помощи жертвам пожара.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Причиной пожара стало короткое замыкание.
По делу о пожаре в «Зимней вишне» арестованы восемь человек, включая одного из пожарных, тушивших возгорание в ТЦ. После пожара губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку. Вскоре он был избран председателем областного совета народных депутатов.
Большая часть площадей «Зимней вишни» принадлежала компании «КДВ групп», основным акционером которого является Денис Штенгелов. На следующий день после пожара Штенгелов пообещал выплатить семьям погибших при пожаре по три миллиона рублей.

Пожар в «Зимней вишне»

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Самый пожилой ученый Австралии спел «Оду к радости» перед эвтаназией 104-летний Дэвид Гудолл добровольно ушел из жизни в клинике в Швейцарии

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

шапито

В Польше на шоссе перевернулся грузовик с шоколадом. Никто не обрадовался

47 секунд
Сборник

Наши партнерские материалы