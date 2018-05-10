Игорь Востриков заявил, что семьи погибших при пожаре в «Зимней вишне» не получили компенсаций от совладельца ТЦ

Семьи погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово не получили компенсаций от совладельца ТЦ Дениса Штенгелова. Об этом заявил кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший семью во время пожара.

«Никому из пострадавших на счет не приходили деньги от собственника Штенгелова или каких-то его компаний. Все деньги пришли с назначением платежа из резервного фонда области», — цитирует Вострикова ТАСС.

В департаменте социальной защиты населения Кемеровской области РИА Новости заявили, что семьи погибших получили деньги от совладельца ТЦ. По данным чиновников, выплаты завершились 10 мая, за каждого погибшего его семья получила по миллиону рублей от правительства РФ и Кемеровской области, а также три миллиона от совладельца «Зимней вишни».

По данным «Коммерсанта», Востриков также заявил, что деньги для выплат пострадавшим при пожаре удерживали у бюджетников в виде однодневного заработка. Источник в администрации Кемеровской области заявил «Коммерсанту», что работники обладминистрации и облсовета действительно перечисляли однодневный заработок для пострадавших, но им было «не жалко». В пресс-службе обладминистрации заявили, что местные жители добровольно перечисляли свои однодневные заработки для помощи жертвам пожара.