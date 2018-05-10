ФСИН: пожизненно осужденный за убийство пяти байкеров покончил с собой в СИЗО

Илья Асеев был приговорен к пожизненному заключению за убийство пяти членов байк-клуба, совершенное в подмосковной деревне Челохово в ночь на 8 мая 2016 года.

Погибшие собирались готовить в деревне площадку для концерта в честь 9 мая. Считается, что между ними и Асеевым произошел конфликт; он сходил домой за карабином и застрелил их. Сам он говорил, что хотел выстрелить в воздух, но случайно застрелил одного из байкеров, после чего решил убить остальных как свидетелей.