Убийце пятерых байкеров в Подмосковье дали пожизненный срок
Житель Московской области Илья Асеев приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима за убийство пятерых членов байк-клуба в мае 2016 года. Приговор Асееву вынес Мособлсуд.
Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с Асеева компенсации морального вреда на общую сумму в 15 миллионов рублей, а также материального ущерба на общую сумму более 679 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал подсудимого возместить потерпевшим 62,5 тысячи рублей, потраченные на адвокатов.
Дело Асеева рассматривалось с участием коллегии присяжных. 1 ноября присяжные сочли его виновным и не заслуживающим снисхождения.
Пятеро байкеров были убиты в деревне Челохово Егорьевского района Подмосковья в ночь на 8 мая 2016 года. Байкеры приехали в Челохово, чтобы подготовить возле заброшенного здания пивоваренного завода площадку для концерта в честь окончания мотопробега.
Байкеров, как установил следствие убил 28-летний местный житель Илья Асеев из карабина «Сайга» в ходе возникшего конфликта. Двух сопровождавших байкеров женщин он не тронул. Асеев попытался скрыться с места преступления, но спустя несколько часов был задержан полицией. Асеев свою вину не отрицал.