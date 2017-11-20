Убийце пятерых байкеров в Подмосковье дали пожизненный срок

Житель Московской области Илья Асеев приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима за убийство пятерых членов байк-клуба в мае 2016 года. Приговор Асееву вынес Мособлсуд.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с Асеева компенсации морального вреда на общую сумму в 15 миллионов рублей, а также материального ущерба на общую сумму более 679 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал подсудимого возместить потерпевшим 62,5 тысячи рублей, потраченные на адвокатов.

Дело Асеева рассматривалось с участием коллегии присяжных. 1 ноября присяжные сочли его виновным и не заслуживающим снисхождения.