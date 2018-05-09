Илон Маск купил акции Tesla на 10 миллионов долларов. Компания недавно объявила о рекордном квартальном убытке
Основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск купил 33 тысячи акций собственной компании, потратив на них 9,9 миллиона долларов.
Сделка увеличила долю Маска в Tesla на 0,1%. Основатель компании является ее крупнейшим акционером, ему принадлежит около 22% акций Tesla.
Как отмечает CNN, Маск и раньше выкупал акции своей компании; в предыдущий раз это произошло более года назад.
Tesla в начале мая объявила об убытках в 710 миллионов долларов в первом квартале 2018 года. Это самый большой квартальный убыток Tesla за все время существования компании.
Илон Маск во время конференц-колла с инвесторами и финансовыми аналитиками отказался отвечать на вопросы о капитализации компании и планах поставок Model 3, назвав их «глупыми», «скучными» и «некрутыми».
Bloomberg в начале мая сообщил, что если Tesla не привлечет дополнительное финансирование, то по итогам 2018 года у нее не останется средств. По подсчетам агентства, каждую минуту компания Маска теряет 7430 долларов.