Илон Маск купил акции Tesla на 10 миллионов долларов. Компания недавно объявила о рекордном квартальном убытке

CNN
08:05, 9 мая 2018
Надежный источник

Основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск купил 33 тысячи акций собственной компании, потратив на них 9,9 миллиона долларов.

Сделка увеличила долю Маска в Tesla на 0,1%. Основатель компании является ее крупнейшим акционером, ему принадлежит около 22% акций Tesla.

Как отмечает CNN, Маск и раньше выкупал акции своей компании; в предыдущий раз это произошло более года назад.

Tesla в начале мая объявила об убытках в 710 миллионов долларов в первом квартале 2018 года. Это самый большой квартальный убыток Tesla за все время существования компании.
Илон Маск во время конференц-колла с инвесторами и финансовыми аналитиками отказался отвечать на вопросы о капитализации компании и планах поставок Model 3, назвав их «глупыми», «скучными» и «некрутыми».
Bloomberg в начале мая сообщил, что если Tesla не привлечет дополнительное финансирование, то по итогам 2018 года у нее не останется средств. По подсчетам агентства, каждую минуту компания Маска теряет 7430 долларов. 

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