Илон Маск купил акции Tesla на 10 миллионов долларов. Компания недавно объявила о рекордном квартальном убытке

Как отмечает CNN, Маск и раньше выкупал акции своей компании; в предыдущий раз это произошло более года назад.

Сделка увеличила долю Маска в Tesla на 0,1%. Основатель компании является ее крупнейшим акционером, ему принадлежит около 22% акций Tesla.

Tesla в начале мая объявила об убытках в 710 миллионов долларов в первом квартале 2018 года. Это самый большой квартальный убыток Tesla за все время существования компании.

Илон Маск во время конференц-колла с инвесторами и финансовыми аналитиками отказался отвечать на вопросы о капитализации компании и планах поставок Model 3, назвав их «глупыми», «скучными» и «некрутыми».