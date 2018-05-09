Активисты «Другой России» забросали дымовыми шашками посольство Латвии в Москве

Члены незарегистрированной партии «Другая Россия» забросали дымовыми шашками посольство Латвии в Москве, сообщается на странице «Другой России» во «ВКонтакте».

Нападение произошло около шести часов вечера. Полиция задержала двоих участников акции Ольгу Шалину и Глеба Буваненко. На них составлены протоколы по статье о мелком хулиганстве. До суда, который должен пройти завтра, они останутся в Басманном ОВД.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал инцидент провокацией и потребовал от России обеспечить безопасности латвийских дипломатических миссий.

«Другая Россия» сообщает, что с помощью акции члены партии выразили протест против задержания в Латвии Владимира Линдермана, выступающего против перевода русских школ на латышский язык.