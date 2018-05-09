Активисты «Другой России» забросали дымовыми шашками посольство Латвии в Москве

Другая Россия
19:37, 9 мая 2018
Надежный источник

Члены незарегистрированной партии «Другая Россия» забросали дымовыми шашками посольство Латвии в Москве, сообщается на странице «Другой России» во «ВКонтакте».

Нападение произошло около шести часов вечера. Полиция задержала двоих участников акции Ольгу Шалину и Глеба Буваненко. На них составлены протоколы по статье о мелком хулиганстве. До суда, который должен пройти завтра, они останутся в Басманном ОВД.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал инцидент провокацией и потребовал от России обеспечить безопасности латвийских дипломатических миссий.

«Другая Россия» сообщает, что с помощью акции члены партии выразили протест против задержания в Латвии Владимира Линдермана, выступающего против перевода русских школ на латышский язык.

Владимир Линдерман с 1997 года состоял в запрещенной Национал-большевисткой партии, позднее был членом созданной нацболами «Другой России». В Латвии занимается защитой прав русскоязычных граждан, в 2012 году создал партию «За родной язык!».
Линдерман был задержан 8 мая из-за выступления на Вселатвийском родительском собрании, участники которого выступили против перевода школьного образования на латышский язык. По факту проведения собрания латвийская полиция завела уголовное дело.
В конце апреля в Риге был арестован лидер Штаба защиты русских школ Александр Гапоненко. Его подозревают в в «деятельности, направленной против независимости страны». 
Проведенная в Латвии реформа образования предусматривает поэтапный перевод русских школ на преподавание на латышском языке до 2021 года. В стране прошло несколько акций протеста против реформы.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы