Госдума утвердила Дмитрия Медведева на посту премьер-министра
Депутаты нижней палаты российского парламента одобрили назначение Дмитрия Медведева главой правительства.
Медведева поддержали депутаты от «Единой России» и ЛДПР. Коммунисты и «Справедливая Россия» голосовали против.
Кандидатуру Медведева предложил на пост премьер-министра Владимир Путин после того, как 7 мая начал новый, четвертый президентский срок. После голосования в Госдуме Путин подписал указ о назначении Медведева.
По российским законам, после вступления в должность нового президента правительство обязано уйти в отставку.
Дмитрий Медведев впервые возглавил правительство 8 мая 2012 года. До этого он четыре года занимал пост президента РФ, а Владимир Путин в это время был премьер-министром.