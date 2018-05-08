Госдума утвердила Дмитрия Медведева на посту премьер-министра

Кандидатуру Медведева предложил на пост премьер-министра Владимир Путин после того, как 7 мая начал новый, четвертый президентский срок. После голосования в Госдуме Путин подписал указ о назначении Медведева.

Медведева поддержали депутаты от «Единой России» и ЛДПР. Коммунисты и «Справедливая Россия» голосовали против.

По российским законам, после вступления в должность нового президента правительство обязано уйти в отставку.

Дмитрий Медведев впервые возглавил правительство 8 мая 2012 года. До этого он четыре года занимал пост президента РФ, а Владимир Путин в это время был премьер-министром.