В Сирии разбился российский вертолет Ка-52. Оба пилота погибли

На востоке Сирии потерпел катастрофу российский боевой вертолет Ка-52. Оба пилота на его борту погибли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Крушение произошло во время планового полета. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность. Тела погибших летчиков доставлены на аэродром базирования, сообщает Минобороны.

Как сообщает «Коммерсант», катастрофа произошла ночью 7 мая. По неофициальной информации, Ка-52 сбили радикальные исламисты в ходе обстрела из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).