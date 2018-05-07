Сборная России всухую обыграла Белоруссию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею
16:34, 7 мая 2018
Надежный источник

Сборная России по хоккею одержала третью подряд победу на чемпионате мира, проходящем в Дании. Со счетом 6:0 команда Ильи Воробьева обыграла сборную Белоруссии.

В составе россиян заброшенными шайбами отметились Павел Дацюк (дважды), Максим Шалунов, Илья Каблуков, Максим Мамин и Кирилл Капризов.

Первые два матча на чемпионате мира сборная России выиграла с одинаковым счетом 7:0 у сборных Франции (4 мая) и Австрии (6 мая).
Следующий матч россияне проведут 10 мая против сборной Чехии.
Помимо сборной России, в группе А стопроцентный результат (две победы в основное время в двух матчах) показывает сборная Швеции. Вечером 7 мая шведы сыграют с французами.
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