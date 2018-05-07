«Мстители: Война бесконечности» побили рекорд в российском прокате

Второе место по итогам выходных 3-6 мая занял фильм Константина Хабенского «Собибор». Лента собрала 106,5 миллиона рублей. В тройке лидеров также оказался фильм Данилы Козловского «Тренер» с результатом 51,9 миллиона рублей.

Предыдущим рекордсменом, по данным портала Kinobusiness.com , являлась пятая часть «Пиратов Карибского моря». В мае 2017 года картина собрала 1,05 миллиарда рублей за премьерный уикенд.

Фильм Marvel «Мстители: Война бесконечности» установил рекорд по кассовым сборам в России и СНГ, собрав за премьерный уикенд в прокате 1,16 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.

«Мстители: Война бесконечности», снятый режиссерами Энтони и Джо Руссо, основан на комиксах издательства Marvel Comics о супергероях. В картине сыграли: Скарлетт Йоханссон, Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Роберт Дауни-младший, Крис Пратт, Крис Эванс, Марк Руффало и Бенедикт Камбербэтч.

В американском прокате новые «Мстители» также побили рекорд сборов в премьерный уикенд, ранее принадлежавший ленте «Звездные войны: Пробуждение Силы».