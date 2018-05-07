Лидер System of a Down Серж Танкян приехал в Армению, чтобы поддержать протесты оппозиции

Основатель и вокалист американской рок-группы System of a Down Серж Танкян, имеющий армянские корни, прибыл в Ереван, чтобы поддержать акции протеста оппозиции. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса» в Ереване.

В ереванском аэропорту «Звартноц», куда Танкян прилетел транзитным рейсом из Москвы, музыканта встретил лидер оппозиции Никол Пашинян.

Սերժ Թանկյանը ժամանեց Հայաստան SERJ TANKIAN ARRIVES IN YEREVAN a1plusnews

Позже вечером Танкян и Пашинян вместе выступят на площади Республики в центре Еревана. При этом музыкант предупредил в инстаграме, что не будет давать концерт.