Лидер System of a Down Серж Танкян приехал в Армению, чтобы поддержать протесты оппозиции
Основатель и вокалист американской рок-группы System of a Down Серж Танкян, имеющий армянские корни, прибыл в Ереван, чтобы поддержать акции протеста оппозиции. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса» в Ереване.
В ереванском аэропорту «Звартноц», куда Танкян прилетел транзитным рейсом из Москвы, музыканта встретил лидер оппозиции Никол Пашинян.
Позже вечером Танкян и Пашинян вместе выступят на площади Республики в центре Еревана. При этом музыкант предупредил в инстаграме, что не будет давать концерт.
В Армении с 13 апреля начались акции протеста против выдвижения на пост премьер-министра бывшего президента Сержа Саргсяна. Несмотря на митинги, парламент избрал Саргсяна премьером, но уже 23 апреля он вынужден был уйти под давлением протестующих.
После отставки Саргсяна протесты продолжились — уже против Республиканской партии Армении, которая имеет большинство в парламенте и выдвинула Саргсяна в премьеры. Лидер протестов, депутат Никол Пашинян заявил, что готов стать новым главой правительства.
Армянский парламент на голосовании 1 мая не смог выбрать премьера: Республиканская партия не поддержала кандидатуру Пашиняна, из-за чего он не набрал необходимое количество голосов (других кандидатов не пост премьер-министра не было).
Пашинян призвал своих сторонников к забастовке; 2 мая они заблокировали дороги в Ереване, перекрыли трассы, ведущие в границам страны, и остановили движение поездов. После этого Республиканская партия согласилась поддержать Пашиняна. Повторное голосование за кандидатуру премьера пройдет 8 мая.
Серж Танкян ранее публично выражал поддержку протестам в Армении.