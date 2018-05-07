ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Нижнем Новгороде
Террористическая организация «Исламское государство» объявила о причастности к нападению на сотрудников полиции в Нижнем Новгороде, совершенному 4 мая.
Соответствующее заявление, по данным организации SITE, занимающейся мониторингом деятельности террористов, было опубликовано связанным с ИГ агентством Amaq. Огонь по полицейским, говорится в заявлении, открыл «солдат ИГ».
4 мая в Нижнем Новгороде вооруженный преступник открыл огонь по полицейским, остановившим его для проверки документов, а затем забаррикадировался в квартире в одном из домов на улице Академика Павлова. Жильцы дома были эвакуированы, место происшествия оцеплено. На предложение сдаться, преступник открыл стрельбу из автомата, ранив троих сотрудников правоохранительных органов. Первоначально сообщалось, что преступник был убит ответным огнем, затем региональное управление ФСБ объявило, что нападавший покончил с собой.
ИГ неоднократно брало на себя ответственность за нападения, совершенные на территории России. В частности, в феврале эта террористическая организация заявляла о причастности к убийству прихожан церкви в Кизляре.