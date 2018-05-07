ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Нижнем Новгороде

Террористическая организация «Исламское государство» объявила о причастности к нападению на сотрудников полиции в Нижнем Новгороде, совершенному 4 мая.

Соответствующее заявление, по данным организации SITE, занимающейся мониторингом деятельности террористов, было опубликовано связанным с ИГ агентством Amaq. Огонь по полицейским, говорится в заявлении, открыл «солдат ИГ».