Tele2 объяснил сбой сети на митинге оппозиции «работами по улучшению качества связи»
Во время митинга оппозиции 5 мая на Пушкинской площади в Москве возникали временные ограничения в сети оператора Tele2 из-за проводившихся «работ по улучшению качества связи». Об этом служба поддержки оператора сообщила одному из своих пользователей. Скриншот переписки был опубликован в телеграм-канале «ЗаТелеком».
На уточняющий вопрос пользователя о том, что работы проводились строго в определенное время и в определенном месте, представители Tele2 ответили утвердительно.
На проблемы со связью на митингах оппозиции 5 мая жаловались многие из участников. В частности, корреспондент «Медиазоны», работавший на акции «Он нам не царь» на Пушкинской площади в Москве, заявил, что оператор Tele2 на несколько часов полностью отключил ему интернет и связь.
Блогер Денис Стяжкин также обратил внимание, что его номер телефона был заблокирован «Билайном» во время митинга в Москве. После запроса в службу поддержки оператора ему сообщили, что номер был временно заблокирован по требованию полиции. После эту информацию в «Билайне» опровергли.