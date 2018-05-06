Tele2 объяснил сбой сети на митинге оппозиции «работами по улучшению качества связи»

Во время митинга оппозиции 5 мая на Пушкинской площади в Москве возникали временные ограничения в сети оператора Tele2 из-за проводившихся «работ по улучшению качества связи». Об этом служба поддержки оператора сообщила одному из своих пользователей. Скриншот переписки был опубликован в телеграм-канале «ЗаТелеком».

На уточняющий вопрос пользователя о том, что работы проводились строго в определенное время и в определенном месте, представители Tele2 ответили утвердительно.