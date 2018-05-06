Блогер пожаловался на блокировку телефона «Билайном» на время оппозиционного митинга

Денис Стяжкин
08:03, 6 мая 2018
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Блогер Денис Стяжкин, участвовавший 5 мая в акции оппозиции «Он нам не царь» на Пушкинской площади в Москве, обнаружил, что его номер телефона был заблокирован «Билайном» во время митинга.

Он обратился в поддержку мобильного оператора и получил ответ, что его номер был заблокирован по запросу правоохранительных органов. По словам Стяжкина, в «Билайне» также заявили, что на время митинга «номера были заблокированы у всех абонентов в Москве». 

Позже оператор заявил, что номер Стяжкина «может быть заблокирован в связи с нарушением п. 4.1 Договора о предоставлении услуг сотовой радиотелефонной связи». Блогер назвал это «банальными выдумками».

В итоге Стяжкин заявил, что намерен отказаться от услуг оператора.

5 мая по всей России прошли оппозиционные митинги «Он нам не царь» против инаугурации Владимира Путина, сопровождавшиеся массовыми задержаниями. По данным «ОВД-Инфо», в общей сложности на акциях были задержаны более полутора тысяч человек.
На акции «Он нам не царь» на Пушкинской площади в Москве, в ходе которой были задержаны более 700 человек, пользователи жаловались на перебои с мобильной связью.

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