Блогер пожаловался на блокировку телефона «Билайном» на время оппозиционного митинга

Блогер Денис Стяжкин, участвовавший 5 мая в акции оппозиции «Он нам не царь» на Пушкинской площади в Москве, обнаружил, что его номер телефона был заблокирован «Билайном» во время митинга.

Он обратился в поддержку мобильного оператора и получил ответ, что его номер был заблокирован по запросу правоохранительных органов. По словам Стяжкина, в «Билайне» также заявили, что на время митинга «номера были заблокированы у всех абонентов в Москве».

Билайн уже разблокировал мой номер и вот какой ответ прислал: номер был заблокирован по запросу правоохранительных органов!!!! pic.twitter.com/s06AobZv9f — Денис Стяжкин (@styazshkin) May 5, 2018

Позже оператор заявил, что номер Стяжкина «может быть заблокирован в связи с нарушением п. 4.1 Договора о предоставлении услуг сотовой радиотелефонной связи». Блогер назвал это «банальными выдумками».

В итоге Стяжкин заявил, что намерен отказаться от услуг оператора.