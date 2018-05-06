Российские хоккеисты разгромили австрийцев во втором матче чемпионата мира

Сборная России по хоккею
12:38, 6 мая 2018
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Сборная России обыграла команду Австрии во втором матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Дании.

Встреча закончилась со счетом 7:0. Шайбы в составе российской команды забросили Михаил Григоренко (дважды), Артем Анисимов, Александр Барабанов, Кирилл Капризов, Максим Мамин и Илья Михеев.

4 мая в первом матче турнира россияне с таким же счетом обыграли команду Франции. Следующий матч группового этапа российская сборная проведет 7 мая с командой Белоруссии.

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