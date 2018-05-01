Сборная России по хоккею объявила предварительный состав на чемпионат мира, который начнется 4 мая в Дании. Всего штаб сборной назвал 26 фамилий; в заявке должно остаться максимум 25 хоккеистов.

Основными клубами для сборной стали СКА (восемь человек) и ЦСКА (семь человек). Еще шесть игроков вызваны из клубов НХЛ. Обладатель Кубка Гагарина — 2018 казанский «Ак Барс» не представлен ни одним игроком.

В целом заявка выглядит следующим образом: