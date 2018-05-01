В состав сборной России по хоккею на чемпионат мира вошли шесть игроков из НХЛ. И еще восемь — из СКА
Сборная России по хоккею объявила предварительный состав на чемпионат мира, который начнется 4 мая в Дании. Всего штаб сборной назвал 26 фамилий; в заявке должно остаться максимум 25 хоккеистов.
Основными клубами для сборной стали СКА (восемь человек) и ЦСКА (семь человек). Еще шесть игроков вызваны из клубов НХЛ. Обладатель Кубка Гагарина — 2018 казанский «Ак Барс» не представлен ни одним игроком.
В целом заявка выглядит следующим образом:
- Вратари: Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА).
- Защитники: Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба — ЦСКА), Никита Зайцев («Торонто»), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все — СКА), Алексей Береглазов («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»).
- Нападающие: Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все — СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все — ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба — «Флорида»), Артем Анисимов («Чикаго»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Алексей Бывальцев («Амур»), Илья Михеев («Авангард»).
Многие хоккеисты, которые могли бы стать лидерами сборной России, на чемпионат мира не поедут. Одни (например, Евгений Малкин или Александр Овечкин) еще продолжают борьбу за Кубок Стэнли в НХЛ; другие (Артемий Панарин, Сергей Бобровский) — не приехали в сборную из-за травм; третьи (Илья Ковальчук) — отказались из-за насыщенного сезона.
Сборная России в 2018 году завоевала золотые медали Олимпиады. Формально ей было запрещено выступать под российским флагом, поэтому золото досталось «олимпийским спортсменам из России».
Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая. На групповом этапе Россия играет со Швецией, Чехией, Швейцарией, Белоруссией, Словакией, Францией и Австрией. Первый матч состоится 4 мая; соперниками россиян станут французы.