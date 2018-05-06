Илон Маск откроет кондитерскую фабрику

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о намерении заняться кондитерским бизнесом.

«Я открываю компанию по производству сладостей», — написал бизнесмен в своем твиттере, добавив, что он «супер-пупер серьезен». Он также поинтересовался у своих подписчиков, какую сладость они бы хотели от него получить, и предложил создать «криптоконфету».

Идея о кондитерской фабрике стала продолжением заочного спора Маска с главой инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway Уорреном Баффетом.

Ранее на собрании акционеров Tesla, на котором было объявлено об очередных убытках компании, Илон Маск раскритиковал концепцию Баффета о так называемом «экономическом рве» — долгосрочном конкурентном преимуществе, позволяющем компании зарабатывать больше, чем в среднем по отрасли.

В ответ Уоррен Баффет привел как пример успешной реализации концепции «экономического рва» свою кондитерскую фабрику Seeʼs Candies и предположил, что Маску вряд ли удастся победить его в этом бизнесе.

Илон Маск пообещал в своем твиттере «построить ров и засыпать его конфетами», добавив, что Баффет «не сможет не инвестировать» в его кондитерский проект.