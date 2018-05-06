Алексея Навального отпустили из полиции

Оппозиционный политик Алексей Навальный, задержанный 5 мая на протестной акции «Он нам не царь» на Пушкинской площади в Москве, отпущен из полиции в ночь на воскресенье.

Как сообщил он сам в твиттере, на него составили два административных протокола по статьям «повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия» (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) и «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (ст. 19.3 КоАП РФ). По обеим статьям ему грозит до 45 суток ареста.

Административное дело Алексея Навального рассмотрит 11 мая Тверской суд Москвы, сообщила «Интерфаксу» адвокат Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вероника Полякова.

Видимо пришла команда «до инаугурации не сажать». На меня оформили два протокола: организация митинга и сопротивление полиции. Но полпервого ночи решили выпустить из ОВД до суда. На фото: материалы моих «правонарушений». Ну всё верно, чё pic.twitter.com/ogsCIGQiYK — Alexey Navalny (@navalny) May 5, 2018

Сотрудник ФБК Николай Ляскин, задержанный вместе с Навальным на акции в Москве, был оставлен в ОВД «Тверское» до 7 мая, когда состоится рассмотрение его дела. Ляскину также вменяется повторное нарушение правил организации митинга.