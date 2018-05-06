Алексея Навального отпустили из полиции

Алексей Навальный
05:35, 6 мая 2018
Надежный источник

Оппозиционный политик Алексей Навальный, задержанный 5 мая на протестной акции «Он нам не царь» на Пушкинской площади в Москве, отпущен из полиции в ночь на воскресенье. 

Как сообщил он сам в твиттере, на него составили два административных протокола по статьям «повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия» (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) и «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (ст. 19.3 КоАП РФ). По обеим статьям ему грозит до 45 суток ареста.

Административное дело Алексея Навального рассмотрит 11 мая Тверской суд Москвы, сообщила «Интерфаксу» адвокат Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вероника Полякова.

Сотрудник ФБК Николай Ляскин, задержанный вместе с Навальным на акции в Москве, был оставлен в ОВД «Тверское» до 7 мая, когда состоится рассмотрение его дела. Ляскину также вменяется повторное нарушение правил организации митинга.

5 мая по всей России прошли протестные митинги «Он нам не царь», приуроченные к инаугурации Владимира Путина на четвертый президентский срок. По данным «ОВД-Инфо», в общей сложности на акциях были задержаны более полутора тысяч человек. Наиболее массовые задержания проводились в Москве и Санкт-Петербурге.

Акции 5 мая

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

На акциях «Он нам не царь» задержали 1612 человек. Данные на 22:00 по Москве

новости

Полиция разгоняет участников шествия в Петербурге. Фотография

новости

«Долой царя!» — «Майдан не пройдет!» Как в центре Москвы сторонники Навального перекрикивались с активистами НОДа

39 секунд

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы