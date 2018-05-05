Российским бизнесменом, допрошенным в США в рамках расследования о вмешательстве в выборы, оказался Виктор Вексельберг

Российским бизнесменом, допрошенным в Нью-Йорке в рамках «российского расследования», был владелец группы «Ренова» миллиардер Виктор Вексельберг. Об этом сообщает The New York Times.

По данным газеты, агенты, работающие в команде спецпрокурора Роберта Мюллера, остановили Вексельберга в аэропорту Нью-Йорка, куда он прилетел на своем частном самолете. Они задали ему вопросы и проверили его электронные устройства.

Это произошло «около двух месяцев назад».

Интерес следователей к Вексельбергу, по мнению газеты, может быть связан с его присутствием на инаугурации президента США Дональда Трампа в 2016 году, а также инвестициями в Банк Кипра, с которым связан нынешний министр торговли США Уилбур Росс. У издания нет данных о том, что Вексельберга подозревают в каких-либо нарушениях.