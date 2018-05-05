Глава штаба Навального в Якутске сообщил о задержании 75 человек на акции «Он нам не царь»

В Якутске полиция задержала 75 человек на несогласованной акции «Он нам не царь», сообщил изданию «Сибирь. Реалии» глава штаба Алексея Навального Анатолий Наговицын.

Сайт «Якутск.ру» также сообщает со ссылкой на очевидцев, что в акции приняли участие несколько десятков человек, которых задержали и увезли в полицию на двух автобусах.

Наговицын рассказал в эфире «Навальный Live», что активисты сперва провели митинг на площади Орджоникидзе, затем прошли шествием на площадь Ленина к дому правительства, где провели еще один импровизированный митинг. Когда они пошли дальше, полицейские «устроили на них засаду» в одном из проулков и начали задерживать, рассказал он.

В Якутске несанкционированная акция сторонников Навального закончилась массовыми задержаниямиhttps://t.co/9tAQreM92V pic.twitter.com/2WBrxrOfOe — Якутск.Ru (@YakutskRu) May 5, 2018

Начались задержания участников митингов по всей России. В Якутии задержан член ЛПР #ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/JBXZ4EksYN — ЛПР (@libertarian_rus) May 5, 2018

В полиции задержание нескольких десятков человек в Якутске пока не подтвердили.