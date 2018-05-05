Глава штаба Навального в Якутске сообщил о задержании 75 человек на акции «Он нам не царь»

Сибирь. Реалии
08:26, 5 мая 2018
Надежный источник

В Якутске полиция задержала 75 человек на несогласованной акции «Он нам не царь», сообщил изданию «Сибирь. Реалии» глава штаба Алексея Навального Анатолий Наговицын.

Сайт «Якутск.ру» также сообщает со ссылкой на очевидцев, что в акции приняли участие несколько десятков человек, которых задержали и увезли в полицию на двух автобусах.

Наговицын рассказал в эфире «Навальный Live», что активисты сперва провели митинг на площади Орджоникидзе, затем прошли шествием на площадь Ленина к дому правительства, где провели еще один импровизированный митинг. Когда они пошли дальше, полицейские «устроили на них засаду» в одном из проулков и начали задерживать, рассказал он.

В полиции задержание нескольких десятков человек в Якутске пока не подтвердили.

По его словам, два заранее подготовленных ОМОНом автобуса оказались полностью заполнены людьми. Во время задержания сотрудники МВД активно применяли физическую силу. Сейчас все задержанные находятся в отделении полиции «Якутское».

Сибирь. Реалии
Акции «Он нам не царь» проходят 5 мая в десятках российских городов. Они приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая пройдет 7 мая.

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