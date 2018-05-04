Сторонника Навального задержали накануне акции «Он нам не царь» за пикет после пожара в Кемерово

ОВД-Инфо
10:44, 4 мая 2018
Надежный источник

Активист движения «Весна» Илья Гантварг был задержан в Петербурге накануне акции «Он вам не царь» за нарушения, допущенные на пикете памяти погибших при пожаре в Кемерово, который прошел 27 марта. Об этом сообщил в твиттере координатор штаба Навального в Петербурге Денис Михайлов.

На Гантварга составлен протокол о неповиновении сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП) и нарушении правил проведения мероприятия участником (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), сообщает ОВД-Инфо.

Гантварг доставлен в 78-е отделение полиции, написал фотограф Давид Френкель.

Обновление: Координатор штаба Алексея Навального в Тамбове Игорь Сливин, задержанный 3 мая, приговорен к 20 суткам административного ареста за организацию одиночных пикетов 7 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на штаб политика.
Сторонники Алексея Навального 5 мая планируют провести общероссийскую протестную акцию «Он вам не царь», приуроченную к очередной инаугурации Владимира Путина. В некоторых городах акцию удалось согласовать с властями, в других, в том числе в Санкт-Петербурге и Москве, разрешение получено не было.
4 мая стало известно, что задержаны как минимум пять сторонников Навального — в Красноярске, Краснодаре, Тамбове, Рязани и Санкт-Петербурге.
27 марта в Санкт-Петербурге прошли две траурные акции памяти погибших при пожаре в торговом центре: санкционированная властями на Дворцовой площади и несанкционированная — на Марсовом поле.
78-е отделение полиции в Санкт-Петербурге неоднократно упоминалось в СМИ в связи с подозрением в жестоком обращении с задержанными. Управление МВД по Центральному району Санкт-Петербурга подало в мае иск к изданию «Медиазона» из-за одной из новостей, в которой говорилось о пытках в 78-м отделении.
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