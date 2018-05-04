Сторонника Навального задержали накануне акции «Он нам не царь» за пикет после пожара в Кемерово

Активист движения «Весна» Илья Гантварг был задержан в Петербурге накануне акции «Он вам не царь» за нарушения, допущенные на пикете памяти погибших при пожаре в Кемерово, который прошел 27 марта. Об этом сообщил в твиттере координатор штаба Навального в Петербурге Денис Михайлов.

На Гантварга составлен протокол о неповиновении сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП) и нарушении правил проведения мероприятия участником (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), сообщает ОВД-Инфо.

Гантварг доставлен в 78-е отделение полиции, написал фотограф Давид Френкель.

Это Илья Гантварг @gantvargi на траурной акции памяти жертв Кемерово. Сегодня его задержали за это (спустя месяц) и выписали протоколы по 20.2ч5 и 19.3, он остается на ночь в отделе полиции, его ждет арест pic.twitter.com/mvR8bTXmnH — Dave Frenkel (@merr1k) May 4, 2018

Обновление: Координатор штаба Алексея Навального в Тамбове Игорь Сливин, задержанный 3 мая, приговорен к 20 суткам административного ареста за организацию одиночных пикетов 7 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на штаб политика.