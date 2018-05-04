Осужденного за мошенничество бывшего замглавы ФСИН решили освободить по УДО
Центральный районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего замглавы ФСИН Николая Криволапова, осужденного за мошенничество на пять лет и восемь месяцев колонии.
Решение в силу пока не вступило. Представители прокуратуры и исправительной колонии обжаловали его.
Николай Криволапов и его бывший начальник Александр Реймер были задержаны в начале 2015 года по делу о мошенничестве при закупках электронных браслетов. Летом 2017 года им был вынесен приговор. Реймера приговорили к восьми годам колонии.
В 2017 году был арестован замглавы ФСИН Олег Коршунов. Против него возбуждены уголовные дела о растрате, получении взяток и мошенничестве.