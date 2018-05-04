Осужденного за мошенничество бывшего замглавы ФСИН решили освободить по УДО

Центральный районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего замглавы ФСИН Николая Криволапова, осужденного за мошенничество на пять лет и восемь месяцев колонии.

Решение в силу пока не вступило. Представители прокуратуры и исправительной колонии обжаловали его.