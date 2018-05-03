В Ереване напали на банк HSBC
Вооруженный преступник совершил нападение на банк HSBC в центре Еревана, сообщает News.am.
Днем 3 мая в полицию поступил сигнал о выстрелах в филиале банка на перекрестке проспекта Комитаса и улицы Гюльбенкяна.
Злоумышленник, напавший на учреждение, был вооружен ножом, гранатой и винтовкой. Войдя в банк, он ранил двух охранников, один из которых впоследствии скончался.
После этого он похитил деньги и намеревался бежать, но место происшествия уже было блокировано прибывшей полицией. В перестрелке нападавший ранил одного из полицейских, после чего был задержан.