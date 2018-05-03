В Ереване напали на банк HSBC

News.am
11:19, 3 мая 2018
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Вооруженный преступник совершил нападение на банк HSBC в центре Еревана, сообщает News.am.

Днем 3 мая в полицию поступил сигнал о выстрелах в филиале банка на перекрестке проспекта Комитаса и улицы Гюльбенкяна.

Злоумышленник, напавший на учреждение, был вооружен ножом, гранатой и винтовкой. Войдя в банк, он ранил двух охранников, один из которых впоследствии скончался.

После этого он похитил деньги и намеревался бежать, но место происшествия уже было блокировано прибывшей полицией. В перестрелке нападавший ранил одного из полицейских, после чего был задержан.

Ավազակային հարձակում HSBC բանկի մասնաճյուղի վրա
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