На банк в Ереване напал полковник полиции. При нападении погибли два человека

Интерфакс
12:16, 3 мая 2018
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Преступник, совершивший нападение на банк HSBC в центре Еревана, является полковником армянской полиции Даниелом Даниеляном, сообщает «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу правоохранительных органов Армении.

Обновление. В больнице умер полицейский Ара Шахбулдзян, который был ранен при нападении. Таким образом, всего при ограблении погибли два человека.
Ավազակային հարձակում HSBC բանկի մասնաճյուղի վրա
POLICE RA Vostikanutyun

«Совершивший преступление человек является начальником центра Дорожной полиции по видеорегистрации нарушений правил дорожного движения полковником Даниелом Даниеляном», — сообщает пресс-служба полиции.

Интерфакс
Днем 3 мая в филиал банка HSBC на перекрестке проспекта Комитаса и улицы Гюльбенкяна ворвался мужчина, вооруженный ножом, гранатой и винтовкой. Он ограбил банк, ранив двух охранников, один из которых впоследствии скончался. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. В перестрелке он ранил еще одного полицейского.
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