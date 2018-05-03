На банк в Ереване напал полковник полиции. При нападении погибли два человека

Днем 3 мая в филиал банка HSBC на перекрестке проспекта Комитаса и улицы Гюльбенкяна ворвался мужчина, вооруженный ножом, гранатой и винтовкой. Он ограбил банк, ранив двух охранников, один из которых впоследствии скончался. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. В перестрелке он ранил еще одного полицейского.