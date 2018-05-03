«Приморские партизаны» получили от 8 до 25 лет колонии

Интерфакс
05:08, 3 мая 2018
Надежный источник

Приморский краевой суд приговорил фигурантов так называемого дела приморских партизан к лишению свободы на срок от 8 до 25 лет в колонии строгого режима

Александр Ковтун и Владимир Илютиков получили по 25 лет колонии, Максим Кириллов — 21,5 года, Алексей Никитин -23,5 года, Вадим Ковтун — восемь лет. Кроме того, суд постановил удовлетворить гражданские иски потерпевших на 3 миллиона рублей.

Приговор был вынесен на основании вердикта коллегии присяжных, которые признали фигурантов дела «приморских партизан» виновными в четырех убийствах, но заслуживающими снисхождения.

Наказание, к которому суд приговорил фигурантов дела, незначительно отличается от запрошенного обвинением, защита просила о более мягком приговоре.

Дело об убийствах четырех предполагаемых наркоторговцев, обвиняемыми по которому проходят «приморские партизаны», рассматривалось в суде в третий раз. Первый раз — в 2014 году — присяжные признали всех подсудимых виновными по этим и другим эпизодам дела «приморских партизан». Верховный суд направил на пересмотр эпизоды дела о четырех убийствах. В 2016 году присяжные оправдали обвиняемых в четырех убийствах. Этот приговор также был отменен, и дело направлено на новое рассмотрение.

Дело «приморских партизан»

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Протесты в Армении

    • Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

    Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

    Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

    Сборник

    Наши партнерские материалы