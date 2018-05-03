«Приморские партизаны» получили от 8 до 25 лет колонии

Приморский краевой суд приговорил фигурантов так называемого дела приморских партизан к лишению свободы на срок от 8 до 25 лет в колонии строгого режима

Александр Ковтун и Владимир Илютиков получили по 25 лет колонии, Максим Кириллов — 21,5 года, Алексей Никитин -23,5 года, Вадим Ковтун — восемь лет. Кроме того, суд постановил удовлетворить гражданские иски потерпевших на 3 миллиона рублей.

Приговор был вынесен на основании вердикта коллегии присяжных, которые признали фигурантов дела «приморских партизан» виновными в четырех убийствах, но заслуживающими снисхождения.

Наказание, к которому суд приговорил фигурантов дела, незначительно отличается от запрошенного обвинением, защита просила о более мягком приговоре.