Обвинение попросило для «приморских партизан» от 8 до 25 лет тюрьмы
Обвинение на процессе над так называемыми приморскими партизанами попросило приговорить фигурантов к лишению свободы на срок от 8 до 25 лет.
Прокурор в Приморском краевом суде во Владивостоке, где рассматривается дело, попросил назначить Александру Ковтуну наказание в виде 25 лет лишения свободы, Владимиру Илютикову — 24,5 года лишения свободы, Максиму Кириллову — 21 год 10 месяцев, Алексею Никитину — 24 года, Вадиму Ковтуну — 8 лет и один месяц лишения свободы.
Адвокаты подсудимых, в свою очередь, попросили суд назначить более мягкое наказание, указав, что считают предложенное обвинением наказание чрезмерно суровым. Также с просьбой о более мягком наказании обратились к суду и сами фигуранты дела.
10 апреля коллегия присяжных признала фигурантов дела «приморских партизан» виновными в четырех убийствах. Одновременно присяжные сочли, что подсудимые заслуживают снисхождения.
Дело об убийствах четырех предполагаемых наркоторговцев, обвиняемыми по которому проходят «приморские партизаны», рассматривается в суде третий раз. На первом суде в 2014 году присяжные признали всех подсудимых виновными по этим и другим эпизодам дела «приморских партизан». Верховный суд направил на пересмотр эпизоды дела о четырех убийствах.
Второй судебный процесс, прошедший в 2016 году, завершился оправданием фигурантов. На свободу тогда вышли Александр Ковтун и Алексей Никитин, остальные обвиняемые продолжили отбывать наказание, к которому их приговорили по другим эпизодам дела. Приговор был оспорен, и Верховный суд вновь направил дело на пересмотр. Ковтун и Никитин после того, как суд в третий раз начал рассматривать дело, были взяты под стражу.