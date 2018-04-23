Обвинение попросило для «приморских партизан» от 8 до 25 лет тюрьмы

Обвинение на процессе над так называемыми приморскими партизанами попросило приговорить фигурантов к лишению свободы на срок от 8 до 25 лет.

Прокурор в Приморском краевом суде во Владивостоке, где рассматривается дело, попросил назначить Александру Ковтуну наказание в виде 25 лет лишения свободы, Владимиру Илютикову — 24,5 года лишения свободы, Максиму Кириллову — 21 год 10 месяцев, Алексею Никитину — 24 года, Вадиму Ковтуну — 8 лет и один месяц лишения свободы.

Адвокаты подсудимых, в свою очередь, попросили суд назначить более мягкое наказание, указав, что считают предложенное обвинением наказание чрезмерно суровым. Также с просьбой о более мягком наказании обратились к суду и сами фигуранты дела.