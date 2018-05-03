Cambridge Analytica объявила о банкротстве

В течение последних месяцев Cambridge Analytica стала жертвой многочисленных необоснованных обвинений и, несмотря на усилия по исправлению этого, была оклеветана за свою деятельность, которая не только законна, но и широко признана как стандартный компонент онлайн-рекламы в политической и коммерческой сферах.