Американские конгрессмены предложили наградить Трампа Нобелевской премией мира
Группа американских конгрессменов направила письмо в Нобелевский комитет с просьбой номинировать президента США Дональда Трампа на премию 2019 года. Под письмом, распространенным пресс-службой республиканца Люка Мессера, подписались 18 членов Конгресса США.
В письме отмечается, что американского лидера следует наградить Нобелевской премией мира за его усилия по прекращению Корейской войны, ядерному разоружению Корейского полуострова и установлению мира в регионе.
С тех пор, как Трамп занял кресло президента, он неустанно работал над оказанием максимального давления на Северную Корею с тем, чтобы она прекратила свою незаконную программу вооружений. Его администрация успешно объединила мировое сообщество, в том числе Китай, на введение одних из самых успешных международных санкций в истории. Эти санкции разрушили экономику Северной Кореи, благодаря чему удалось привлечь Пхеньян за стол переговоров. (англ.яз.)