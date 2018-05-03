Американские конгрессмены предложили наградить Трампа Нобелевской премией мира

В письме отмечается, что американского лидера следует наградить Нобелевской премией мира за его усилия по прекращению Корейской войны, ядерному разоружению Корейского полуострова и установлению мира в регионе.

Группа американских конгрессменов направила письмо в Нобелевский комитет с просьбой номинировать президента США Дональда Трампа на премию 2019 года. Под письмом, распространенным пресс-службой республиканца Люка Мессера, подписались 18 членов Конгресса США.

С тех пор, как Трамп занял кресло президента, он неустанно работал над оказанием максимального давления на Северную Корею с тем, чтобы она прекратила свою незаконную программу вооружений. Его администрация успешно объединила мировое сообщество, в том числе Китай, на введение одних из самых успешных международных санкций в истории. Эти санкции разрушили экономику Северной Кореи, благодаря чему удалось привлечь Пхеньян за стол переговоров. (англ.яз.)

В апреле 2018 года глава КНДР Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерной программы страны. 27 апреля состоялся межкорейский саммит, на котором лидеры Северной и Южной Кореи договорились о взаимном разоружении на полуострове. Саммит, как ожидается, станет преамбулой к личной встрече Ким Чен Ына с Дональдом Трампом, которая может состояться в мае-июне.

Ранее среди американских лидеров Нобелевской премией мира были удостоены Теодор Рузвельт (1906 год), Вудро Вильсон (1919 год), Джимми Картер (2002) и Барак Обама (2009 год).